Fonte: http://www.acprosesto.it/

E' ufficiale: Alessandro Tascini è un nuovo giocatore della Pro Sesto. La Società biancoceleste ha vinto la concorrenza di tanti altri club pur di portare a Sesto San Giovanni un bomber con un'ottima esperienza in categoria. L'attaccante classe 1992 arriva alla corte di Francesco Parravicini per completare il reparto offensivo. Tascini proviene dalla Vis Pesaro (serie C), in passato ha già maturato diverse esperienze con le maglie di Sangiustese, Fermana, Campobasso e Bastia.