ufficiale Vis Pesaro, chiuso anticipatamente il prestito di Benedetti. Torna alla Trestina

Attraverso una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica di aver terminato il prestito di Federico Benedetti dal Trestina, club di Serie D. Il giocatore rientra così nella società proprietaria del suo cartellino, militante nel Girone E della quarta serie italiana.

La Vis Pesaro, come da comunicato, ringrazia il ragazzo classe 2001 per la sua professionalità nel periodo vissuto in biancorosso e gli augura il meglio per il suo futuro.