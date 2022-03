ufficiale Vis Pesaro, Coppola rinnova fino al 2024, con opzione per la stagione successiva

Come avevamo anticipato, sarebbe continuato il matrimonio tra Mario Coppola e la Vis Pesaro, e così è stato: come ha fatto sapere la società marchigiana, il centrocampista ha prolungato l'accordo fino al 2024, con opzione per la stagione successiva.

Ecco la nota:

"La VIS PESARO 1898 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con il calciatore Mario COPPOLA, per il rinnovo del contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per la stagione 2024-2025.

In bocca al lupo Mario!".