ufficiale Vis Pesaro, esonerato il tecnico Giuseppe Galderisi

La società Vis Pesaro 1898 comunica che il tecnico Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto sono stati sollevati dall’incarico. La società ci tiene a ringraziare Galderisi e Cavalletto per il lavoro svolto in biancorosso e per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate. La Vis Pesaro 1898 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali.