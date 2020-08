ufficiale Vis Pesaro, fatta per Stramaccioni. Lambertini in prestito alla Reggiana

Doppia ufficialità, una in entrata e l'altra in uscita, per la Vis Pesaro. Il club marchigiano con una nota ha comunicato l'arrivo del difensore classe 2001 Diego Stramaccioni e contestualmente la cessione in prestito con diritto di riscatto alla Reggiana del difensore Filippo Lambertini, classe 2002.