© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Ignazio Carta saluta la Vis Pesaro e la Serie C per sposare il progetto della Sangiustese, in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, il centrocampista nato nel 1991 in Sardegna ha dei trascorsi nella terza divisione anche con la maglia del Savona.