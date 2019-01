UFFICIALE: Vis Pesaro, preso Gaiola dal Santarcangelo

La Vis Pesaro ha comunicato di avere acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Gaiola. Il calciatore classe 1996, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dove era capitano della Primavera, ha disputato 41 partite in Serie C con le maglie di Prato, Padova e nella scorsa stagione Santarcangelo. In questa stagione era ancora in forza ai gialloblu romagnoli.