ufficiale Vis Pesaro, Vlado Borozan si dimette dal ruolo di Direttore Generale

La società Vis Pesaro 1898 rende noto che Vlado Borozan ha deciso di dimettersi dal ruolo di Direttore Generale. Vlado Borozan ci tiene a salutare tutta la piazza e i tifosi con un messaggio:

“Con la presente comunico di aver rimesso in data odierna il mio mandato nelle mani del Presidente Ing Mauro Bosco. La mia decisione è definitiva ed irrevocabile. Sono il principale responsabile di questo momento che sta vivendo la Vis Pesaro 1898. Ringrazio i Presidenti Bosco e Ferri, dipendenti, calciatori e collaboratori e tutti i tifosi per avermi dato una grande opportunità e per avermi fatto vivere questa grande esperienza. Ho lavorato con onestà, serietà e totale dedizione per la causa. Non voglio commentare nulla ma dico solamente che il mio orgoglio è e sarà sempre superiore a tutto. La faccia l’ho sempre messa. Così me lo hanno insegnato. Vi saluto e vi abbraccio tutti. Ancora grazie e Forza Vis! Sempre!”. Vlado Borozan

La Vis Pesaro 1898 ringrazia fortemente l’operato svolto con professionalità e dedizione da Vlado Borozan nelle due stagioni in biancorosso, concluse entrambe con una salvezza ottenuta sul campo e gli fa un grosso in bocca al lupo per la vita professionale, ma soprattutto per il futuro e per il suo momento personale.