UFFICIALE: Viterbese, dal Chievo Baldassin a titolo definitivo

La Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Chievo Verona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Luca Baldassin . Il centrocampista friulano torna a Viterbo dopo aver già indossato la maglia gialloblu nella scorsa stagione (40 gare impreziosite da 6 reti). Il calciatore sarà a disposizione di mister Lopez a partire dalla giornata di sabato 25 Agosto.

