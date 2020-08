ufficiale Viterbese, dalla Lazio arriva l'attaccante Alessandro Rossi

La U.S. Viterbese 1908 comunica che in data odierna sono stati programmati i tamponi per il calciatore Alessandro Rossi. L’attaccante di proprietà della S.S.Lazio raggiungerà i suoi nuovi compagni, presso il ritiro di Cascia, non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti.