"La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il Sig. Giovanni Lopez e di conseguenza l’allenatore in seconda Antonio Niccolai. Al mister e al suo collaboratore va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto". Con questa nota il club laziale ha annunciato il divorzio dal tecnico che era subentrato ad agosto al dimissionario Antonio Calabro.