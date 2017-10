UFFICIALE: Viterbese, esonerato il tecnico Valerio Bertotto

Fonte: http://viterbesecastrense.it/

La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, signor Valerio Bertotto. A Bertotto vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi e i migliori auguri per il futuro. La società gialloblu comunicherà attraverso i propri canali ufficiali nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore della prima squadra.