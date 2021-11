ufficiale Viterbese, esonerato Raffaele: squadra affidata a Punzi

vedi letture

US Viterbese 1908 comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Giuseppe Raffaele, l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti ed il preparatore atletico Giuseppe Colombino. La società ringrazia mister Raffaele ed i suoi collaboratori per la professionalità ed il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro. Si comunica altresì che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente all’allenatore della Primavera Francesco Punzi.