UFFICIALE: Viterbese, gare sospese fino a data da destinarsi

Fonte: TuttoC.com-Ufficio Stampa Lega Pro

La Viterbese continuerà a non giocare fino a nuovo ordine. Lo rende noto la Lega Pro tramite la seguente nota, nella quale sospende a data da destinarsi tutte le gare dei laziali, inseriti nel Girone C ma che vorrebbero spostarsi nel Gruppo A.

Premesso che

- la decisione del Collegio di Garanzia n. 60-2018 del 19 settembre 2018, relativa al ricorso posto in essere dalla VIRTUS ENTELLA, dispone di “…applicare la sanzione nella stagione sportiva 2017/2018, rideterminando opportunamente la classifica finale del campionato di serie B e così dando atto dell’avvenuta retrocessione della A.C. Cesena SpA attraverso un semplice scorrimento di classifica stessa, lasciando alla F.I.G.C. ed alla Lega di Serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.

- con C.U. n. 18/DIV del 20 settembre 2018 la Lega disponeva la sospensione a data da destinarsi delle gare della VIRTUS ENTELLA, ritenendo opportuno attendere i provvedimenti dei competenti organi con riferimento all’esecuzione della decisione del Collegio di Garanzia;

considerato che

- i provvedimenti de quibus, adottati con riferimento alla società VIRTUS ENTELLA, potrebbero modificare la composizione e di conseguenza il calendario del girone A del Campionato Serie C 2018/2019;

- in tale ipotesi, il girone che potrebbe essere suscettibile di rivisitazioni è il girone C e che la società che potrebbe subire variazione di collocamento all’interno di detto Girone, nel rispetto del criterio oggettivo della latitudine, adottato per la composizione dei gironi, è la VITERBESE CASTRENSE;

- considerato che Lega Pro deve salvaguardare la regolarità della competizione sportiva,

la Lega Pro dispone di sospendere, fino a data da determinarsi, le gare della società VITERBESE CASTRENSE.