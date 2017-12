UFFICIALE: Viterbese, Kabashi ha risolto il contratto

La Viterbese attraverso una nota sui propri profili ufficiali ha annunciato l'addio del centrocampista Kabashi, arrivato la scorsa estate. Questo il comunicato del club laziale:

"La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver trovato l’accordo per la

risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Elvis Kabashi.

La società augura al calciatore le migliori fortune per il proseguo della sua carriera".