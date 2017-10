UFFICIALE: Viterbese, Ricci è il nuovo direttore sportivo

© foto di Alessio Alaimo

La AS Viterbese Castrense comunica di aver affidato la direzione sportiva del club a Nelso Ricci. Toscano di Carrara, Ricci vanta una grande esperienza nel calcio professionistico: Siena, Livorno, Grosseto, Spezia e Carrarese sono solo alcune delle società in cui ha lavorato in passato. Di recente ha rivestito il ruolo di direttore sportivo alla Pistoiese. A Ricci gli auguri di buon lavoro da parte della società gialloblu.