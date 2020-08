ufficiale Viterbese, risolto il contratto col tecnico Antonio Calabro

vedi letture

"La società U.S. Viterbese 1908 rende nota ufficialmente la risoluzione consensuale del legame contrattuale con Nicola Antonio Calabro. Con il tecnico si congedano dal club gialloblù anche l’allenatore in seconda Alberto Villa e il preparatore atletico Paolo Traficante. Ai tre professionisti la U.S. Viterbese invia un ringraziamento per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune". Con questa nota la Viterbese ha annunciato la separazione dall'allenatore che ora potrebbe approdare al Catanzaro.