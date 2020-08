ufficiale Viterbese, sinergia col Monterosi. Torelli in prestito ai biancorossi

vedi letture

U.S. Viterbese 1908 e Monterosi F.C., le due realtà calcistiche più importanti della Tuscia, decidono di collaborare per dare nuova linfa allo sport viterbese. Il Presidente gialloblù Marco Arturo Romano e il patron biancorosso Luciano Capponi, infatti, si sono accordati per portare avanti una forma di collaborazione che prevederà, nel corso della prossima stagione sportiva, diverse iniziative.

Il primo step di questa sinergia, intanto, è rappresentato dalla cessione in prestito del giovane estremo difensore Carlo Torelli che, nel campionato 2020/2021, difenderà la porta del Monterosi.

Non appena le norme per far fronte all’emergenza Covid-19 lo permetteranno, inoltre, verrà organizzata una gara amichevole per celebrare questa collaborazione che, senza dubbio, sarà occasione di crescita da ambo le parti.