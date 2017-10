UFFICIALE: Viterbese, sollevato dall'incarico il ds Luci

Con una nota ufficiale la Viterbese ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il direttore sportivo Alessandro Luci. Questo il comunicato apparso sui profili social della società presieduta da Pietro Camilli: "La AS Viterbese Castrense comunica di aver sollevato dall’incarico in data odierna il direttore sportivo Alessandro Luci, al quale vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro".