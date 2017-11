UFFICIALE: Viterbese, Sottili nuovo tecnico dei gialloblù

Fonte: ufficio stampa Viterbese

La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Stefano Sottili. Toscano di Figline Valdarno, classe 1969, in passato Sottili ha allenato, tra le altre, Venezia, Pistoiese e Arezzo in Lega Pro, e Varese in serie B. Oggi pomeriggio il tecnico dirigerà il primo allenamento dei gialloblu. Al nuovo allenatore della Viterbese i migliori auguri di buon lavoro.