Winston Ceesay è un nuovo giocatore bianconero. Centrocampista classe 2000, nato in Sierra Leone, Ceesay arriva dal Licata, squadra nella quale ha collezionato 13 presenze nell’attuale campionato di serie D. Nella scorsa stagione Ceesay ha vestito, sempre in serie D, la maglia del Troina con 23 presenze ed una rete. Winston è stato tesserato come giovane di serie in addestramento tecnico: dopo aver sostenuto le visite mediche si è aggregato alla prima squadra e si è messo a disposizione di mister Alessandro Dal Canto.