© foto di Andrea Rosito

Campionato di Serie C ormai prossimo alla volata finale ma sono ancora tante le gare da recuperare. Di seguito il calendario dei match da giocare nelle prossime settimane:

7^ GIORNATA

Girone A

Pro Vercelli - Virtus Entella ---> martedì 19/03/2019

Girone C

Virtus Francavilla - Viterbese ---> mercoledì 20/03/2019

8^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Lucchese ---> martedì 26/03/2019

Girone C

Viterbese - Cavese ---> mercoledì 17/04/2019

9^ GIORNATA

Girone A

Piacenza - Virtus Entella ---> martedì 23/04/2019

Girone C

Catania - Viterbese ---> mercoledì 03/04/2019

16^ GIORNATA

GIRONE C

Catanzaro - Viterbese ---> mercoledì 01/05/2019

22^ GIORNATA

GIRONE A

Alessandria - Pro Vercelli ---> martedì 02/04/2019

* nel presente calendario non sono prese in esame le gare del Pro Piacenza che, dopo l'esclusione del club rossonero dal campionato di Serie C, verranno assegnate come vinte a tavolino alla squadra avversaria.