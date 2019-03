Un campionato... a metà! Le gare da recuperare e le date fissate

© foto di Federico Gaetano

Campionato di Serie C ormai prossimo alla 30^ giornata del campionato.

Tante le gare ancora da recuperare, ma nei due giorni appena trascorsi si è snellito questo speciale calendario, che conta adesso 10 match in sospeso, divisi tra Girone A e C: 4 del primo raggruppamento, 6 del girone del Sud.

Quindi, con TMW, tracciamo ora il bilancio poter avere l'effettivo quadro completo della situazione, ricordando che dalla 10^ sono scese tutte in campo le 57 partecipanti al torneo (Pro Piacenza e Matera ufficialmente escluse):

7^ GIORNATA

GIRONE A

Pro Vercelli - Virtus Entella ---> martedì 19/03/2019

GIRONE C

Virtus Francavilla - Viterbese ---> mercoledì 20/03/2019

8^ GIORNATA

GIRONE A

Virtus Entella - Lucchese ---> martedì 26/03/2019

GIRONE C

Viterbese - Cavese ---> mercoledì 17/04/2019

9^ GIORNATA

GIRONE A

Piacenza - Virtus Entella ---> martedì 23/04/2019

GIRONE C

Catania - Viterbese ---> mercoledì 03/04/2019

16^ GIORNATA

GIRONE C

Catanzaro - Viterbese ---> mercoledì 01/05/2019

22^ GIORNATA

GIRONE A

Alessandria - Pro Vercelli ---> martedì 02/04/2019

28^ GIORNATA

GIRONE C

Potenza - Sicula Leonzio

Siracusa - Rieti