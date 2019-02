Un campionato... a metà! Tutte le gare ancora da recuperare

© foto di Andrea Rosito

In attesa del prossimo turno infrasettimanale, la Serie C continua ad avere un numero impressionate di gare da recuperare. Una lista lunga, per certi versi lunghissima, che impedisce di avere una visione omogenea e d'insieme di quanto sta accadendo sui campi della terza serie del calcio italiano.

Per cercare di far chiarezza ripercorriamo i match che ancora devono essere giocati per poter avere l'effettivo quadro completo della situazione, ricordando che dalla 10^ sono scese tutte in campo le 59 partecipanti al torneo:

4^ GIORNATA

Girone A

Cuneo - Entella

5^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Pistoiese

Girone C

Siracusa - Viterbese

6^ GIORNATA

Girone A

Pro Piacenza - Virtus Entella

Girone C

Viterbese - Monopoli

7^ GIORNATA

Girone A

Pro Vercelli - Virtus Entella

Girone C

Virtus Francavilla - Viterbese

8^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Lucchese

Girone C

Viterbese - Cavese

9^ GIORNATA

Girone A

Novara - Pro Piacenza

Piacenza - Virtus Entella

Pisa - Pro Vercelli

Robur Siena - Pistoiese

Girone B

Ternana - Sambenedettese

Girone C

Catania - Viterbese

16^ GIORNATA

GIRONE C

Catanzaro - Viterbese

21^ GIORNATA

GIRONE A

Pro Piacenza - Alessandria

22^ GIORNATA

GIRONE A

Alessandria - Pro Vercelli

Pistoiese - Pro Piacenza

GIRONE C

Catania - Matera

** Come da comunicato federale, le gare del Pro Piacenza sono al momento sospese