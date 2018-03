UN passo indietro da parte di tutti. La scelta giusta per Livorno

Con due punti nelle ultime cinque giornate e la casella delle vittorie a zero nel medesimo periodo, per molti l'avventura di Andrea Sottil sulla panchina del Livorno era giunta al termine. Le dimissioni di martedì del tecnico ex Siracusa sembravano raccontare di un allenatore non più in grado di reggere le pressioni di una piazza ambiziosa e di una proprietà forse troppo esigente. Poi, l'imprevedibile. I primi rumors arrivano poco prima delle 12 di ieri con voci che vogliono il dietrofront di Sottil e il suo possibile ritorno sulla panchina amaranto nonostante la società avesse già comunicato che per il match contro la Giana Erminio il ruolo di primo allenatore sarebbe toccato a Luigi Pagliuca, tecnico della Berretti. Poi nel giro di poco le voci si sono trasformate in certezza, con Sottil pronto a guidare la squadra non solo nel prossimo turno di campionato ma anche nello stesso allenamento pomeridiano. Motivo del passo indietro? La squadra. Lo stesso gruppo che era apparso in crisi nelle ultime settimane si è stretto attorno alla propria guida fino a convincere sia Sottil a fare un passo indietro sia la società ad accettare la revoca delle dimissioni. Nonostante i nomi di alto profilo circolati nelle ultime ore per il futuro della panchina del Livorno, Andrea Sottil era comunque la scelta migliore da perseguire. Senza scossoni ma con la giusta dose di fiducia in un gruppo di lavoro attualmente al secondo posto in classifica, ma con una gara in meno rispetto alla Robur capo classifica e con una partita da recuperare.