Un punto in cinque gare. La C non è semplice, neanche se ti chiami Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo anno di un nuovo progetto tecnico, a qualunque livello esso sia, porta con se una serie di problemi assolutamente fisiologici. Detto questo il momento attuale della Juventus Under23 è tutt'altro che rassicurante. Nelle ultime cinque giornate la formazione di Mauro Zironelli ha messo in cascina appena un punto, incassato ben il doppio dei gol (10) di quelli messi a segno (5). Non un rendimento, dunque, positivo per i bianconeri che evidenziano problemi in un po' tutti i settori, a riprova di una squadra, di un gruppo e di un progetto tecnico agli albori del proprio cammino. A riprova anche che la Serie C non è certo un campionato semplice. Neanche se ti chiami Juventus.