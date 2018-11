Una capolista inaspettata: la Fermana guarda tutti dall'alto

A inizio anno in pochi avrebbero scommesso sulla Fermana e invece la squadra marchigiana dopo dieci giornate guarda tutti dall'alto in un girone, quello B, di Serie C che regala diverse sorprese come le neopromosse Imolese e Vis Pesaro in piena zona play off. La squadra canarina ha finora conquistato 20 punti e nelle ultime due giornate, complice lo scontro diretto con il Pordenone, ha scavalcato proprio i friulani conquistando la vetta solitaria del campionato. Merito del grande lavoro del tecnico Flavio Destro che ha permesso alla squadra di subire pochissime reti, appena 4 in 10 gare, miglior difesa del girone se si esclude la Ternana che però di gare ne ha giocate appena sei. Una solidità difensiva che permette alla Fermana di essere in testa pur segnando meno di una rete a partita, e su questo Destro potrà e dovrà lavorare. Il merito di questo primato inaspettato va poi al direttore generale Fabio Massimo Conti capace di costruire un gruppo solido e una squadra che macina risultati e di non tener conto di qualche critica mossa in fase di mercato e in sua chiusura quando quasi tutti davano al club marchigiano una sufficienza più o meno stiracchiata.

Ora certo viene il difficile ovvero mantenere questo passo nel lungo periodo per regalare alla piazza qualcosa di difficilmente ipotizzabile in estate in un girone che vede piazze importanti e ambiziose – dalla Ternana al Pordenone, dal LR Vicenza Virtus di Renzo Rosso al Monza del duo Berlusconi-Galliani senza scordare la Feralpisalò – pronte a dare battaglia per la promozione e, in taluni casi, già attive sul mercato per rinforzarsi e non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie B.