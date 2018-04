Una coppa per due: Viterbese-Alessandria il primo atto della finale

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' il giorno della finale di andata di Coppa Italia di Serie C. La Viterbese Castrense ospita l'Alessandria allo stadio Enrico Rocchi, dove andrà in scena il primo atto del duello che consegnerà il trofeo alla migliore delle due formazioni. Stefano Sottili oppure Michele Marcolini, uno di loro alzerà al cielo la coppa tra due settimane dopo il retour match. Tutto ciò dopo l'1-1 del match di pochi giorni fa, valido per il 34esimo turno di Serie C, e dopo la vittoria laziale per 3-1 nell'andata di campionato dello scorso novembre. Adesso Viterbese e Alessandria si sfidano per un trofeo che può rendere la stagione memorabile, al netto dei playoff che entrambe le compagini giocheranno al termine della regular season. 49 i punti in classifica dei piemontesi, tre in meno della Viterbese ma nella doppia sfida il divario in graduatoria non conterà nulla. Si parte dallo stesso piano, con un solo obiettivo ben fissato in mente.