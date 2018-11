Una Serie C... a metà! Tutte le gare ancora da recuperare

Si è giocata, lo scorso weekend, la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Decretato che l'Entella affronterà il campionato di terza serie, e la Viterbese non slitterà di girone, finora si sono giocati solo alcuni recuperi delle tante partite al tempo sospese. Questo il quadro completo dei match che ancora devono essere giocati per poter avere l'effettivo quadro completo della situazione.

1^ GIORNATA

Girone A

Pontedera - Novara

Pro Piacenza - Robur Siena

Pro Vercelli - Piacenza

Girone B

Ternana - Rimini

3^ GIORNATA

Girone C

Matera - Catania

Viterbese - Reggina

4^ GIORNATA

Girone A

Cuneo - Virtus Entella

Girone C

Viterbese - Bisceglie

5^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Pistoiese

Girone C

Catanzaro - Reggina

Siracusa - Viterbese

6^ GIORNATA

Girone A

Pro Piacenza - Virtus Entella

Girone C

Viterbese - Monopoli

7^ GIORNATA

Girone A

Pro Vercelli - Virtus Entella

Girone C

Virtus Francavilla - Viterbese

8^ GIORNATA

Girone A

Virtus Entella - Lucchese

Girone C

Viterbese - Cavese

9^ GIORNATA

Girone A

Novara - Pro Piacenza

Piacenza - Virtus Entella

Pisa - Pro Vercelli

Robur Siena - Pistoiese

Girone B

Ternana - Sambenedettese

Girone C

Catania - Viterbese