Una storia senza senso. La Guerra Fredda continua

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel 2004 Vasco Rossi cantava "Un Senso". All'interno la canzone recitava "Voglio trovare un senso a questa storia. Anche se questa storia un senso non ce l'ha". Una frase perfetta per il momento attuale della Serie C. Un movimento, quello della terza serie del calcio italiano, in piena lotta con i poteri forti. FIGC nella persona di Roberto Fabbricini e Serie B con Mauro Balata hanno fatto fronte comune per una cadetteria priva di ripescaggi dopo gli addii di Avellino, Cesena e Bari. Una scelta, questa, che ha fatto infuriare Gabriele Gravina e tutti i club di Lega Pro. Una decisione univoca che ha di fatto creato una rottura con il resto del movimento. Una rottura che ieri Gravina ha confermato rinviando il via al campionato a dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sui ripescaggi. Ci sarà praticamente ancora un mese da attendere per il via alla C, ma per certi versi questo è il problema minore. Quello più grande è infatti provare a ricomporre la frattura creatasi in questa terribile estate pallonara. Al momento è difficile ipotizzare come e quando possa accadere. La guerra fredda è ai massimi e i protagonisti non sembrano voler ragionare. O meglio, alcuni. Perché da parte della Lega Pro Gravina non ha mai cambiato idea. Le regole prima di tutto. Solo così si potrà ripartire.