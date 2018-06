Under 15, il Foggia trionfa nel Torneo "Corpus Domini"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è chiusa domenica a Campobasso la 15ma edizione del Torneo nazionale "Corpus Domini" (Aclicup 2018), manifestazione riservata ad atleti Under 15 ed a cui hanno partecipato Benevento, Acli Campobasso, Roma, Foggia, Napoli e la rappresentativa Figc del Molise. Al Centro Sportivo Acli del capoluogo molisano, ha trionfato il Foggia ai rigori nella finalissima col Benevento (5-4). I sanniti, grazie alle reti di Maffei e Sena, erano riusciti ad agguantare i dauni, avanti con la doppietta di Nicotra (2-2 al termine dei tempi regolamentari). Per l'occasione, i rossoneri di Antonio Marinaro hanno schierato i 2003, mentre i giallorossi di Graziano Iscaro sono scesi in campo coi 2004. Terzo posto alla Roma (5-0 alla Rappresentativa Molise). Era presente, oltre naturalmente al presidente Acli nonché organizzatore dell'iniziativa, Marco Meo, anche il numero uno della Figc Molise, Pietro Di Cristinzi.