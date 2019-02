© foto di Federico Gaetano

E sono dieci. Pablo "El Diablo" Granoche non si smentisce mai e nella sua nuova avventura in quel di Trieste è già arrivato a dispetto dell'età e di chi lo voleva oramai sul viale del tramonto. L'uruguaiano, poi, si è confermato cecchino infallibile dagli undici metri, con un pazzesco sette su sette. Triestina che dal dischetto ha completato l'en plein con il sigillo di Bracaletti a fine settembre contro il Ravenna.

Importante l'apporto di gol grazie alla massima punizione anche per altri club di Serie C. Sette centri su otto per Robur Siena e Piacenza nel Girone A (per entrambe uno di quelli realizzati è stato in un match contro il Pro Piacenza poi estromesso, ndr), mentre cinque su otto ne ha realizzati la Carrarese (uno di quelli falliti è stato in un match contro il Pro Piacenza). Nel C, invece, bene la Juve Stabia con sei centri su sette e il Trapani con 5 su sette.