Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
ieri alle 00:02Serie C
01.11.2026 00:02Serie C
Fonti preferite
Il tecnico dell'Union Brescia presenta la sfida con la Folgore Caratese: "Serve cinismo, dobbiamo trasformare le prestazioni in risultati".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Alla vigilia della sfida contro la Folgore Caratese, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini, chiede maggiore concretezza alla squadra: "Dobbiamo andare a prenderci il nostro valore e marcarlo, con il cinismo che deve avere una squadra con un obiettivo importante come il nostro. Creare le condizioni è importante, ma è fondamentale tradurre le intenzioni in qualcosa di concreto, visto che qualche punto purtroppo l'abbiamo lasciato per strada".

La vittoria sul Cittadella e la fiducia della società

Il successo contro il Cittadella ha restituito fiducia all'ambiente, ma Corini invita a non accontentarsi: "Ho sempre sentito dentro di me l'energia per guidare questa squadra e portarla verso il grande obiettivo che abbiamo. Il Cittadella è un punto di partenza che ci deve definire ancora meglio per l'obiettivo che vogliamo prenderci". Sulla fiducia della società aggiunge: "Mi sono sempre sentito forte nel mio ruolo, perché la mia forza me la dà la società, me la dà la squadra, me la danno i miei giocatori".

Folgore Caratese, Corini avverte: "Non dobbiamo sottovalutare nulla"

Massima attenzione alla prossima avversaria: "La Folgore Caratese è una neopromossa, con tutto l'entusiasmo che questo comporta. Abbiamo piena consapevolezza delle difficoltà che ci può creare l'avversario". Infine, sugli indisponibili: "Zennaro sicuramente non ci sarà. Crespi sta continuando il suo iter riabilitativo. Sono fuori anche Guglielmotti e Armanini. Tutti gli altri sono a disposizione".

Articoli correlati

Immagine news 1
Si separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano Medioli
Immagine news 2
Serie C, gli arbitri della 12ª giornata: Esposito per il derby Juve NG-Pro Vercelli
Immagine news 3
Ghirardi: "All'Union Brescia tanti galli, ma Pasini è la persona giusta per tenerci uniti"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
18:47 Serie CTMW
TMWIl Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine news 2
18:34 Serie C
Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Immagine news 3
17:19 Serie CTMW
TMWIl Gubbio deve tentare la risalita. Ma adesso serve anche un nuovo Direttore Sportivo
Immagine news 4
16:39 Serie CUfficiale
UfficialeL'avventura di Volume al Barletta dura meno di un mese: risolto il contratto tra le parti
Immagine news 5
16:35 Serie CTMW
TMWL'FVS non fa placare le polemiche in C. Petrone: "Troppe poche persone dietro il monitor"
Immagine news 6
16:04 Serie CTMW
TMWSalernitana, è iniziata l'era Di Bari: ma è l'uomo giusto per i granata? Perché sì, e perché no
Immagine news 7
14:48 Serie C
Renate, è iniziata la risalita? Magoni guarda avanti: "A gennaio dovremo fare un po' di operazioni"
Immagine news 8
14:04 Serie CTMW
TMW"Fuga per la vittoria". Livorno, Gabbiani in rovesciata come Pelè nel celebre film
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva, Allegri un disastro. Ma la Juve non brilla. Kolo Muani bocciato. Napoli a pezzi: aveva ragione Conte. Inter, allarme Champions. Arbitri, un altro flop. Insulti sessisti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia
Primo piano
Immagine top news n.0 A Como è franata la linea Orsato, il 2-1 della Lazio è un errore. Com'è andato il weekend degli arbitri
Immagine top news n.1 Gattuso non è abituato. Il 16 agosto sembrava l'ennesima sfida da Don Chischotte
Immagine top news n.2 Frosinone, Raimondo ko: salta Nazionale e Milan. Quando può rientrare
Immagine top news n.3 Lucca non è Hojlund e il Napoli si è accorto che a gennaio servirà una punta a ogni costo
Immagine top news n.4 Oggi l'Udinese esonera Runjaic e dà la squadra a Zanetti. I dettagli sul contratto
Immagine top news n.5 Vicario è stato almeno la quinta scelta per la Juve sul mercato: ma è forse l'acquisto più azzeccato
Immagine top news n.6 Davide Lippi e l’anno più difficile della sua vita. Dalla lotta alla malattia al ritorno al sorriso
Immagine top news n.7 Marotta, lo daresti ancora Frattesi alla Lazio per 'soli' 15 milioni di euro?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.2 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.3 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Immagine news Altre Notizie n.3 Recalcati: "Inter, non ho capito Chivu. Non si fanno esperimenti nel derby"
Serie A
Immagine box news Serie A La Russa risponde a Calabresi: "Chi ha venduto San Siro? Abbatterlo è da espulsione"
Immagine box news Serie A Domani Feyenoord-Inter: a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine box news Serie A Domani Feyenoord-Inter: a breve la conferenza stampa di Marcus Thuram
Immagine box news Serie A Da Atta a Zaniolo, con in mezzo Lucca: i giocatori valorizzati da Runjaic in questi 27 mesi bianconeri
Immagine box news Serie A Due anni ottimi rovinati in tre mesi: Runjaic all'Udinese non è stato tutto da buttare
Immagine box news Serie A La Roma giocherà al Teatro dei sogni, Gasperini: "Io cerco di fare sogni realizzabili a breve..."
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori giocatori dopo la 10ª giornata: Belotti allunga in testa. A suon di gol
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco parla del nuovo stadio: "Vogliamo studiare con attenzione la proposta del club"
Immagine box news Serie B Serie B, classifiche a confronto: Mantova a quota +13. Passivo pesante per tre club
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen si è fermato. Lo tallonano in 4
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Belotti tallona, ma Shpendi del Cesena non molla
Immagine box news Serie B Palermo imbattuto in casa da oltre un anno: 20 vittorie e 1 pareggio dal 28 ottobre 2025
Serie C
Immagine box news Serie C Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine box news Serie C Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Immagine box news Serie C Il Gubbio deve tentare la risalita. Ma adesso serve anche un nuovo Direttore Sportivo
Immagine box news Serie C L'avventura di Volume al Barletta dura meno di un mese: risolto il contratto tra le parti
Immagine box news Serie C L'FVS non fa placare le polemiche in C. Petrone: "Troppe poche persone dietro il monitor"
Immagine box news Serie C Salernitana, è iniziata l'era Di Bari: ma è l'uomo giusto per i granata? Perché sì, e perché no
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio