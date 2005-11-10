Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"

Alla vigilia della sfida contro la Folgore Caratese, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini, chiede maggiore concretezza alla squadra: "Dobbiamo andare a prenderci il nostro valore e marcarlo, con il cinismo che deve avere una squadra con un obiettivo importante come il nostro. Creare le condizioni è importante, ma è fondamentale tradurre le intenzioni in qualcosa di concreto, visto che qualche punto purtroppo l'abbiamo lasciato per strada".

La vittoria sul Cittadella e la fiducia della società

Il successo contro il Cittadella ha restituito fiducia all'ambiente, ma Corini invita a non accontentarsi: "Ho sempre sentito dentro di me l'energia per guidare questa squadra e portarla verso il grande obiettivo che abbiamo. Il Cittadella è un punto di partenza che ci deve definire ancora meglio per l'obiettivo che vogliamo prenderci". Sulla fiducia della società aggiunge: "Mi sono sempre sentito forte nel mio ruolo, perché la mia forza me la dà la società, me la dà la squadra, me la danno i miei giocatori".

Folgore Caratese, Corini avverte: "Non dobbiamo sottovalutare nulla"

Massima attenzione alla prossima avversaria: "La Folgore Caratese è una neopromossa, con tutto l'entusiasmo che questo comporta. Abbiamo piena consapevolezza delle difficoltà che ci può creare l'avversario". Infine, sugli indisponibili: "Zennaro sicuramente non ci sarà. Crespi sta continuando il suo iter riabilitativo. Sono fuori anche Guglielmotti e Armanini. Tutti gli altri sono a disposizione".