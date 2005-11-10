Si interrompe a cinque la striscia di vittorie consecutive dell'Union Brescia, fermata sullo 0-0 dall'Ospitaletto. Al termine del derby, il tecnico Eugenio Corini ha comunque espresso soddisfazione per il punto conquistato, riconoscendo i meriti degli avversari e sottolineando il valore del percorso compiuto nelle ultime settimane. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Il Giornale di Brescia. "Per noi è un ottimo punto. Noi non eravamo al meglio, venivamo da una settimana particolare. C’è da dire che loro hanno fatto un’ottima partita. Ho fatto i miei più sinceri complimenti a Quaresmini".

Corini non guarda la classifica: "Dobbiamo fare un metro alla volta"

Nonostante il primato nel Girone A di Serie C, l'allenatore dei biancazzurri preferisce mantenere alta la concentrazione, senza soffermarsi troppo sulla posizione occupata in classifica. "Ma per noi la classifica non è un tema in questo momento. Sei partite fa chiunque avrebbe firmato per raccogliere cinque vittorie e un pareggio. Abbiamo tutto per arrivare in fondo, ma dobbiamo fare un metro alla volta".

Union Brescia, Corini fa il punto su Crespi e Rizzo

Il tecnico ha infine motivato la scelta di schierare Crespi dal primo minuto, soffermandosi anche sulle condizioni fisiche di Rizzo. "Abbiamo un po’ gestito in settimana Valerio (Crespi, ndr), ma è il nostro bomber ed era giusto dargli una maglia da titolare. Ha fatto 70’ buoni, è chiaro che debba migliorare la propria condizione. Quanto ad Andrea (Rizzo, ndr), ricordo a tutti che gestisce da qualche tempo un problemino. Come sempre è generoso, anche nelle difficoltà si fa sempre trovare".