V. Entella, Belli: "In campo per conquistare quello che ci spetta"

Intervistato da Tuttoentella.com il difensore della Virtus Francesco Belli ha parlato del ritorno in campo e del filotto di vittorie conquistato nelle ultime settimane: “Ovviamente è andata a finire come tutti non volevano, ma almeno è finita. D'altronde dobbiamo giocare in questo campionato e noi dobbiamo mettere tutto per conquistare sul campo quello che ci spetta. Penso che l'inizio sia stato quello di una squadra molto forte perché venire da un periodo di inattività di tre mesi e vincere quattro partite è importante. In questi mesi in cui siamo stati fermi abbiamo accumulato tanta rabbia perché non è mai facile non poter giocare per delle situazioni che non ci riguardavano direttamente. Dovevamo andare in Serie B, ma la sentenza che ci dava ragione purtroppo non è mai stata messa in pratica e noi ci allenavamo con la consapevolezza di doverci far trovar pronti appena ci sarebbe stato dato il via libera. - continua Belli – Per noi essere la squadra da battere è uno stimolo, sappiamo che tutti proveranno ad affrontarci in maniera sporca, chiudendosi e ripartendo. Noi dal canto nostro non dobbiamo commettere l'errore di scendere in campo pensando di vincere solo perché favoriti sulla carta. Avversarie? Se dovessi vedere la classifica direi il Piacenza, la Carrarese e l'Arezzo. Sono squadre che in questo momento hanno dimostrato continuità di rendimento. Se vai però ad analizzare le altre formazioni, ci sono anche Pro Vercelli, Novara e Siena anche se le ultime due sono attardate in classifica perchè anche loro hanno avuto difficoltà come noi. Secondo me alla lunga faranno parte della lotta per la vittoria finale, come anche il Pisa che è stata l'unica che abbiamo affrontato".