© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Siamo stati davanti in classifica, poi abbiamo perso il primato nello scontro diretto, ma ci abbiamo sempre creduto e sapevamo di dover fare sei punti in due gare e poi stare a vedere. Credo comunque che sul momento nessuno si sia reso conto di quello che davvero abbiamo fatto, è stata un'impresa straordinaria, unica. Abbiamo iniziato a giocare a novembre, ogni tre giorni, soffrendo ma stando sempre in alto: dopo tutto quello che abbiamo subito anche in estate, la vittoria è stata ancora più bella". Esordisce così ai microfoni di TuttoC.com uno dei protagonisti della promozione in Serie B della Virtus Entella come Francesco Belli. “Credo che alla fine la nostra promozione sia meritata perché avevamo subito troppi torti passando più tempo in ritiro che a casa e penso che ricorderemo questo come il campionato più bello mai fatto. - continua Belli – Serie B? C'è chi sarà contento del nostro ritorno, chi meno, ma ormai il passato è passato. Abbiamo conquistato la B anche sul campo, nessuno ora potrà togliercela anche se sappiamo che il campionato è ancora più duro che in passato e il livello si è alzato con meno squadre in lotta”.