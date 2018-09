V. Entella, Boscaglia: "Bravi a vincere con cattiveria e agonismo"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria in rimonta contro il Gozzano nella prima giornata di campionato di Serie C il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato ai canali ufficiali del club ligure commentando la gara: “Sono partite molto difficili contro squadre che hanno grande entusiasmo e organizzazione. Quando una squadra gioca in questa maniera non è mai facile e noi nella prima mezzora ci siamo intestarditi a giocare in un modo che non dovevamo né potevamo giocare. I ragazzi però sono stati bravi a cercare la vittoria con cattiveria e agonismo perché queste gare sporche vanno vinte anche senza giocare un grande calcio. - continua Boscaglia - È stata una partita veramente difficile in un campo che si presta a questo tipo di partite contro un avversario organizzato. Lo sapevamo e ce l’aspettavamo".