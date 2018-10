V. Entella, Boscaglia: "Difficile ricreare l'atmosfera partita"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport della situazione che sta vivendo ormai da mesi la squadra ligure: “Facciamo il possibile per ricreare le condizioni psico-fisiche di una gara vera nelle partitelle tra noi mettiamo sempre qualcosa in palio. Chi perde paga la cena, la pizza, l’aperitivo. Il problema principale è allenare l’attitudine e l’abitudine alla partita, ci manca l’adrenalina, che non è replicabile in allenamento. - continua Boscaglia - Ci aspettiamo la B e se la otterremo, lotteremo duro per la salvezza. In B all’inizio, con tante gare di seguito, potremmo andare in difficoltà. In C? Questa è una squadra forte per questa serie. In ogni caso per settimane avremo fisso il recupero infrasettimanale, dovremo gestire”.