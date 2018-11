V. Entella, Caturano: "Bravi a riprendere la partita e vincere"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Una doppietta, da subentrato, per regalare altri tre punti alla Virtus Entella nella sfida contro l'Alessandria. L'attaccante Salvatore Caturano, alla sua quarta presenza, dopo la gara ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, ma poi siamo stati bravi a rientrare nel secondo tempo a fare la nostra partita. Sono contento, al di là del gol, per la mia prestazione personale. Non smetterò mai di ringraziare lo staff dell'Entella e quello del mister. Mentalmente non era facile arrivare infortunato in una piazza nuova con un gruppo nuovo. - continua Caturano come riporta Tuttoentella.it - Per vincere i campionati devi soffrire tanto ed essere sempre concentrato in ogni partita e in ogni allenamento. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, il gruppo sta dimostrando attaccamento alla maglia e ai compagni perché si è visto che nei momenti di difficoltà come reagisce la squadra. Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così".