V. Entella, Dany Mota: "Punto ai 20 gol. Quest'anno gruppo devastante"

Protagonista della stagione della Virtus Entella, l’attaccante Mota Carvalho ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com tornando sul suo arrivo in Italia e poi sull’annata attuale: “A 16 anni giocavo già nella massima serie lussemburghese che però non è il top del calcio e lì mi ha scoperto l’ex responsabile dell’area tecnica dell’Entella Grammatica che mi ha proposto di venire in Italia. Non è semplice a quell’età lasciare casa, ma giocare in Italia era un bel salto di qualità. Ne parlai a lungo con la mia famiglia e alla fine decisi di accettare l’offerta dell’Entella. Quando sono arrivato c’erano diversi francesi nelle giovanili e mi hanno aiutato molto ad ambientarmi e ora sono di casa a Chiavari. Io il CR7 della Virtus? Ronaldo è il mio idolo da sempre e non perché sono portoghese, ma per tanti motivi come la sua immensa professionalità e ambizione. Lo seguo sempre e da quando c’è lui simpatizzo per la Juve. Io però sono Dany Mota e voglio farmi conoscere per il mio nome. - continua l’attaccante lusitano – Sapevo che se mi avessero dato una chance di giocare avrei potuto fare bene e la squadra mi sta aiutando, quest’anno c’è un gruppo devastante e unito dentro e fuori dal campo. Il mio obiettivo da qui alla fine della stagione è fare più di 20 gol. Se dovessi riuscirci, il mio agente ha promesso di pagarmi le vacanze. In caso contrario, le pagherò io a lui. Spero di fargli spendere un po’ di soldi. Zaniolo? Mi aspettavo di vederlo in A perché mi ricordo che già nelle giovanili si percepita quanto fosse bravo anche se non mi immaginavo un’ascesa così rapida”.