V. Entella, dopo Iocolano in arrivo un centrale: 4 nomi nel mirino

© foto di Federico Gaetano

La Virtus Entella si prepara a un finale di mercato in grande stile. Il primo colpo sarà sulla trequarti con l’arrivo di Simone Iocolano del Monza, un calciatore duttile che può agire anche da mezzala. Poi sarà il turno di un centrale di difesa per completare il reparto: dopo il no della Salernitana per Romano Perticone il club ligure ha bussato in casa Novara per Marco Chiosa anche se nel mirino ci sono anche Edoardo Lancini e Biagio Meccariello del Brescia e Francesco Cosenza del Lecce. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che in uscita invece ci sono Manuel Di Paola, chiesto dalla Sicula Leonzio, e Francesco Puntoriere, che piace al Modena in Serie D.