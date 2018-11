V. Entella, Eramo e Nizzetto: "Reagito alla grande sul campo"

“Con lo sciopero volevamo fare una scelta che desse forza alla battaglia che sta facendo il presidente Gozzi, volevamo dare un segnale forte a tutto il mondo del calcio scegliendo una decisione di grande impatto che sarebbe stata a scapito nostro e della società visto che saremmo andati incontro a una gara persa, penalizzazioni e deferimenti. Non potevamo rimanere inermi davanti a una vicenda che ci ha creato soltanto dei grandissimi danni”. Parlando così Luca Nizzetto e Mirko Eramo, capitano a vice capitano della Virtus Entella, dopo la vittoria in campionato contro il Pisa.

“È stata una settimana surreale, una delle tante, ma la situazione lo è da dopo la partita con il Gozzano e forse ancora prima, da quando abbiamo iniziato questa stagione cercando di toglierci le scorie di un'annata difficile com'è stata per vari motivi la scorsa – spiega Nizzetto – Avevamo voglia di giocare e dimostrare qualcosa, volevamo vincere questa partita per tutti noi che stiamo conducendo una battaglia durissima e abbiamo dato una risposta da grande squadra. TAR? Speriamo che dopo martedì si possa tornare a parlare di calcio”.

“Abbiamo sempre lavorato duramente in questi mesi, forse ci manca un po' di ritmo partita, ma ha prevalso la nostra rabbia, la voglia di dare una soddisfazione al nostro presidente e a chi c'è stato vicino in questa estenuante e interminabile battaglia che deve vivere ancora un capitolo. - continua Eramo – Vogliamo tutti che dell'Entella si parli per quello che è in grado di fare sul campo e non per questioni che hanno finito per crearci solo un grandissimo danno”.