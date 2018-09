V. Entella, Gozzi: "Incredibile che la FIGC ricorra contro se stessa"

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato del caso che riguarda la propria squadra ancora nel limbo fra Serie B e Serie C senza sapere ancora dove giocherà: “Il danno fatto all'Entella è sotto gli occhi di tutti, di quello che sta accadendo si occupano anche all'estero. - spiega il numero uno biancoceleste come riporta Il Secolo XIX - Oggi (Ieri NdR) si è assistito a una prima mondiale con la Federcalcio che ricorre contro se stessa e con un Commissario messo dal CONI che impugna una decisione dello stesso organo di cui fa parte. Andiamo avanti, continuiamo a combattere. Siamo vicini a mister Boscaglia e ai ragazzi perché lavorare in una situazione del genere è di una difficoltà estrema, ma loro lo stanno facendo benissimo”.