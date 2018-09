V. Entella, Nizzetto: "C'era voglia di ripartire dopo un'estate così lunga"

Intervistato da Tuttoentella.it il centrocampista Luca Nizzetto ha parlato della sua nomina a capitano del club ligure soffermandosi anche sulla lunga estate segnata dai ricorsi: “È stata un’attesa fin troppo prolungata per vari motivi di cui si è parlato anche troppo. C’era la voglia e l’esigenza di iniziare un campionato con tutte le difficoltà che ha portato. Quest’anno è stata una cosa straordinaria perché ogni giorno se ne sentiva una diversa. Mantenere l’obiettivo puntato sulla partita non è facile e non vedevamo l’ora che ci dicessero qualcosa, ma di definitivo. In Serie C il tasso tecnico è inferiore e di conseguenza si alza livello di agonismo e corsa, c’è più cattiveria agonistica. In campionato soprattutto quest’anno, dove ci sono tante partite ravvicinate, sarà importante gestire le energie nel corso della stagione. Poi ci sarà anche la Coppa Italia di Serie C che si sommerà a un campionato duro. Almeno di stravolgimenti dell’ultima ora, ci saranno tante squadre che punteranno a vincere e più frecce hai nel tuo arco e meglio è, per questo penso che nel corso dell’anno tutti avranno modo di dire la loro. Potenzialmente abbiamo giovani forti e di prospettiva ma soprattutto ragazzi con la testa spalle. - conclude Nizzetto – Io capitano? È motivo di orgoglio perché quando sei incaricato di essere il capitano di una squadra ti senti responsabilizzato. Devi cercare di dare l’esempio e di dare una mano ai giovani. Spero di riuscire a trasmettere qualcosa ai ragazzi, sia in campo che fuori. Ripeto, sono orgoglioso di questo”.