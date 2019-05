© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Virtus Entella Andrea Paroni, una vera e propria bandiera del club ligure, ha parlato del ritorno in Serie B della squadra ai microfoni di Telepace spiegando che il merito di questo successo è di tutto il gruppo: “Da solo non sono nessuno, ma tutti assieme siamo una cosa unica e per questo voglio abbracciare tutti i compagni, lo staff tecnico, il direttore e il presidente. Sappiamo tutti com’è andata questa stagione, è stata fuori dal normale, ma vincere il campionato, con il finale che si era venuto a creare, è qualcosa di unico. Questa è davvero la vittoria di tutti. - continua Paroni - Il 4 maggio per l'Entella sarà importante come il 14 marzo che è la data del compleanno”.