V. Entella, Superbi: "Rosa fondamentale in questo tour de force"

Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi ha parlato a TuttoC.com dopo la vittoria nel big match contro la Pro Vercelli e della corsa alla promozione in Serie B: “È stata una vittoria importante, contro una delle migliori squadre che abbiamo finora visto, è arrivata proprio a ultimo e, come si sa, le vittorie sofferte sono le più belle. Loro occupano ancora la vetta della classifica, noi ci tenevamo a fare bene, e con una grande prestazione, e anche un po' di fortuna, abbiamo portato a casa il bottino pieno. Per la Serie B ci sono però ancora 18 gare da giocare e di sicuro ci sarà da lottare fino alla fine. - continua Superbi parlando del calendario fitto - La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente, ora ci attende appunto un periodo in cui lo stress psicofisico si farà sentire, ma abbiamo allestito un organico con 22 titolari, chiunque sia stato chiamato in causa ha sempre ben risposto. La rosa è fondamentale in questo momento, tutti devono sentirsi partecipi a quello che è il nostro progetto, e anche il mercato di gennaio è stato fatto proprio in quest'ottica: consci del tour de force, abbiamo messo insieme un gruppo di professionisti e uomini veri, anche per sopperire a eventuali problematiche come infortuni o cartellini di troppo, fisiologici in una stagione".