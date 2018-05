V. Francavilla. ag. Lugo Martinez: "Felice di continuare con D'Agostino"

Con una sua gemma ha consentito ai suoi di pareggiare la sfida di Andria. Parliamo del centrocampista offensivo della Virtus Francavilla, Richard Lugo Martinez. Ha commentato ciò, e non solo, l'agente del sudamericano, Valeriano Narcisi ai taccuini di tuttocalciopuglia: "Sono contento per Lugo, veniva da un mese in cui spesso è rimasto fermo a causa di qualche acciacco fisico. Nelle ultime partite si è ripreso e la rete di ieri è il giusto premio anche per lui. E' stato un acquisto fortemente voluto dal club e lui ha ripagato la fiducia con ottime prestazioni da quando è arrivato e con il gol decisivo che ha portato ai playoff la Virtus. Deve tanto a D'Agostino, che gli ha dato continuità. Il suo futuro? Ha ancora un altro anno di contratto con la Virtus Francavilla e sarebbe contento di restare. Qualsiasi scelta va sempre presa insieme al dg Fracchiolla ed al vicepresidente Donatiello, due persone splendide. Ma adesso è concentratissimo sui playoff".