V. Francavilla, Albertini: "Il gruppo lavora bene, ci siamo amalgamati"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervistato dal Quotidiano di Pugila, il centrocampista della Virtus Francavilla Alessandro Albertini ha dichiarato: "Abbiamo lavorato tanto in avvio e ci siamo impegnati al massimo per presentarci alla prima partita in forma ottimale. Purtroppo, il rinvio ci ha un po’ danneggiati perché abbiamo perso quel vantaggio che avevano sulle altre squadre, dal momento che lo zoccolo duro della passata stagione è rimasto integro. Ma ce ne faremo una ragione e troveremo i giusti rimedi. Particolari differenze non ce ne sono. Il gruppo lavora bene, ci siamo subito amalgamati e tutto procede al meglio. Sono contento di aver ritrovato Pastore, dal lato opposto al mio. È un atleta davvero bravo. Ogni allenatore, poi, ha il suo modo di preparare la squadra. Zavettieri è un allenatore che mi piace molto anche perché parla poco ma pretende molto. Sul modulo, poi, più o meno è simile sotto certi aspetti a quello dello scorso anno con D’Agostino. Nella mia parte di campo non ho trovato particolari differenze. Nella passata stagione abbiamo iniziato con le tre punte, per passare poi al 3-5-2. Quest’anno, Zavettieri alterna sia il gioco con le tre punte, sia quello con il trequartista. Forse, l’unica differenza col passato è che lui vuole un pressing molto alto, con l’obiettivo di togliere agli avversari subito la palla".