V. Francavilla, D'Agostino: "Abbiamo il 33% di chance qualificazione"

© foto di Federico De Luca

L’unico colpaccio esterno nel primo turno del playoff del Girone C è stato quello della Virtus Francavilla che ha vinto a Monopoli guadagnandosi il passaggio alla fase successiva, in casa della Juve Stabia. La vittoria esalta il tecnico Gaetano D’Agostino, che ha attribuito i giusti meriti alla sua squadra: “I ragazzi sono gli artefici di questo straordinario successo, credono in quello che si fa e mi ascoltano – riporta La Gazzetta del Mezzogiorno - Ho un gruppo meraviglioso e a Monopoli abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista della concentrazione: i ragazzi sono stati pressoché perfetti. Certo abbiamo sofferto il giusto, ci sta i una partita del genere, ma alla fine la vittoria è stata meritata".

Trasferta di Castellammare non proibitiva: "Avremo il 33% delle possibilità di passare il turno, cercheremo di giocarcele fino in fondo. Passo dopo passo, si sa che diventa sempre più difficile. Ce la andiamo a giocare con umiltà ma anche con la consapevolezza che siamo una squadra che adesso deve essere temuta. Come dice Allegri l'importante è avere la disponibilità di tutti gli elementi, il resto verrà da solo".