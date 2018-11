V. Francavilla, Donatiello: "Poco da commentare, chiediamo scusa"

Fonte: TuttoC.com

Tonino Donatiello, vicepresidente della Virtus Francavilla, dopo il 5-0 subìto a Vibo Valentia, intervenuto a Canale 85, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: “C’è poco da commentare, chiediamo scusa alla piazza: siamo i primi ad essere dispiaciuti. Forse sarà una questione mentale, dopo i primi dieci minuti siamo letteralmente crollati: c’è qualcosa che non va. Zavettieri a rischio? Al momento non pensiamo a nulla, se non al fatto di aver perso in questa maniera: siamo tutti colpevoli. Il presidente Magrì è uscito con le lacrime agli occhi, oggi è il suo compleanno e volevamo fargli un regalo vincendo la sfida. Ora stiamo vivendo una fase di sconforto: contro il Rende abbiamo perso, ma facendo una buona gara. Già in Coppa non abbiamo fatto bene ed oggi abbiamo confermato le nostre difficoltà”.